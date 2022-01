Forças de segurança apreendem quase 30 kg de entorpecente em Cruzeiro do Sul

O Tribunal de Justiça informou nesta terça-feira, 11, que suspendeu os atendimentos presenciais no setor de Atermação dos Juizados Civeis, localizado na Cidade da Justiça.

De acordo com o comunicado, o motivo foi um caso confirmado de Covid-19 em um familiar de um servidor. O setor é o responsável por receber as queixas da população para entrar com um processo. A suspensão visa cumprir com o protocolo de segurança e evitar a proliferação do vírus entre o público interno e os usuários da Justiça.

O comunicado diz ainda que o Poder Judiciário do Acre colabora com as autoridades sanitárias e de saúde no combate à pandemia. Mesmo com os atendimentos presenciais suspensos, a Diretoria do Foro garante que os atendimentos continuam de forma remota podendo o usuário da Justiça encontrar os contatos no site do TJAC, no endereço www.tjac.jus.br.

