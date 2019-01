Diversas equipes da Polícia Militar de Porto Velho/RO, foram acionadas no início da tarde desta sexta-feira (18) para a altura do quilômetro 130 na BR-319, após a ponte do Rio Madeira perto do segundo posto do Idaron, onde bandidos armados interceptaram e informações dão conta que levaram todo o conteúdo do cofre, na altura de 70 quilômetros de Humaitá (AM).

O motorista do carro de transporte, ao notar a aproximação de outro veículo, tentou fazer a volta e foi interceptado pelos bandidos fortemente armados, com fuzis e demais armas de grosso calibre, além de artefatos explosivos. O veículo acabou atolando em um lamaçal dentro de uma propriedade rural. Os criminosos fugiram no sentido de Porto Velho em dois veículos, e abandonaram um deles em chamas no portão de entrada do sítio.

As operações foram intensificadas com a ação da Polícia Militar do Amazonas e de Rondônia com apoio da Polícia Rodoviaria Federal. O Helicóptero Falcão 01 da Sesdec/RO se deslocou rumo a Humaitá (AM). no km-130 local da ocorrência. Barreiras foram montadas na BR-319 pela PRF e o trânsito ficou impedido no começo da tarde.

ULTIMAS INFORMAÇÕES

Os dois seguranças da empresa que foram feridos, foram encaminhados por moradores para atendimento. Um levou um tiro no rosto e foi levado para Humaitá onde já recebeu atendimento e neste momento é levado para Porto Velho, onde receberá atendimento complementar. O outro segurança, com o desencontro de informações, teria levado um tiro no abdomen e encaminhado para Porto Velho, em uma caminhonete branca. Segundo o portal ‘Barrancas de Humaitá’ o tiro teria sido nas costas.

Os bandidos levaram o que continha no cofre e artefatos explosivos foram encontrados. O esquadrão Anti-Bombas da Polícia Militar do BOPE se dirige ao local para tomar as devidas providências, para com os materiais explosivos.

Internautas publicaram vídeos nas redes sociais e fotos que você confere abaixo:

CONFIRA IMAGENS: