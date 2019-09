As prefeituras do Acre, num total de 22, vão receber um total de R$ 13,4 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor será creditado em conta na próxima segunda-feira, dia 30, último dia útil do mês de setembro. Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O valor total a ser dispensado aos municípios brasileiros soma R$ 2.007.080.556,61, já considerada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Em relação ao mesmo decêndio de 2018, contando a inflação, houve queda de 2,65%, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Porém, ao considerar todo o mês de setembro, há crescimento quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Nesse caso, o aumento é de 23,93%, em valores também corrigidos pela inflação.

