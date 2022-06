Franca derrota Flamengo por 80 a 65 e conquista Novo Basquete Brasil

O Franca fez valer o fator casa e derrotou o Flamengo por 80 a 65, na noite desta quinta-feira (9) no ginásio Pedrocão, para garantir o título do Novo Basquete Brasil (NBB), principal campeonato da modalidade no país. O grande destaque da equipe de São Paulo no jogo decisivo foi o ala-pivô Lucas Dias, que somou 19 pontos e 14 rebotes.

Com a vitória desta quinta, a equipe da Capital do Basquete Brasileiro (como é conhecida a cidade na qual é sediada a equipe paulista) fechou a série final da competição em 3 a 1, após vencer o primeiro confronto, disputado em Franca, por 85 a 79, triunfar no segundo, no Maracanãzinho, por 64 a 62, e perder o terceiro, fora de casa, por 81 a 75.

O Franca não era campeão nacional desde 1999, antes da era NBB. Após derrotar o Rubro-Negro carioca o time de São Paulo amplia ainda mais a sua hegemonia como maior campeão nacional, com o total de 12 conquistas.

Para alcançar esta conquista o fator casa foi de grande importância para a equipe de São Paulo, que venceu todas as 21 partidas que disputou no Pedrocão nesta temporada, inclusive as duas pela série final.