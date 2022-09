Frente Com a Força do Povo realiza carreata histórica*

O dono de uma fazendo identificado como Sebastião Oliveira Souza, 35 anos, foi ferido com dois golpes de terçado, após se envolver em uma briga e entrar em luta corporal com o próprio funcionário, na tarde desta sexta-feira (16). A tentativa de homícidio aconteceu na prpriedade localizada no km 15 do Ramal do Espinhara, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações colhidas pela polícia, Sebastião havia contratado um funcionário que não teve o nome divulgado para trabalhar na propriedade rural, quando acabou acontecendo uma discussão entre a vítima e o homem, devido questão de trabalho, e por Sebastião ter chamado o acusado de “vagabundo”. Com os ânimos mais exaltados, o acusado, de posse um terçado, desferiu dois golpes em Sebastião, que foi ferido no braço, que cortou um dos ligamentos do membro do corpo do homem, e outro golpe na testa.

Para não morrer, Sebastião conseguiu fugir e pediu ajuda a um motorista que transporta alunos de uma escola rural, que ajudou a vítima, até ser interceptado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Samu conseguiu encontrar Sebastião dentro do veículo que o ajudou e os paramédicos da ambulância básica socorreram o homem e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil do Bujari.

