O pesquisador meteorológico, Davi Friale, anunciou na tarde desta segunda-feira, 1, que uma poderosa onda de frio polar chegará ao sul da Amazônia na próxima sexta-feira, 5, o que fará que temperatura despenque bruscamente no Acre, em Rondônia e no Sul do Amazonas, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

“A onda de frio polar que atingirá a região será a mais intensa dos últimos cinco anos, com temperaturas que poderá abaixo de 12ºC, no leste e no sul do Acre e nos estados próximos. Antes, o calor será intenso, com possibilidade de ocorrem recordes de alta temperatura deste ano. Chuva, com possibilidade de raios e ventanias, também deverão anteceder a chegada desta forte frente fria”, pontua Friale.

Outro informe de Friale é que nesta terça-feira, 2, o Acre assistirá a mais um eclipse do Sol, a partir das 14h48min (horário de Rio Branco). “A máxima desse eclipse ocorrerá às 15h49min, quando a Lua ocultará o Sol cerca de 34% da sua superfície visível”, revelou.

