Os acreanos nem bem se recuperaram da última frente fria que ocorreu no final de semana e o pequisador Davi Friale já anunciou a próxima.

“Na terça-feira (16), mais uma onda de frio polar chega ao sul da Amazônia Ocidental, com ventos intensos, e derruba a temperatura no Acre, principalmente no leste e no sul do estado. Esfria, com menos intensidade, no vale do Juruá, no sul e oeste de Rondônia, na região do Pantanal de Mato Grosso e no sul do Amazonas. Os dias seguintes, quarta-feira e quinta-feira, serão com basante vento da direção sudeste e noites frias, em Rio Branco, em Brasileia, em Assis Brasil e regiões próximas”, escreveu o pesquisador em seu site, ‘O Tempo Aqui’.

Mas nem tudo são flores, segundo ele, o calor continua predominando até a próxima segunda-feira (15). Neste fim de semana, ocorrem chuvas passageiras, que podem ser fortes em alguns pontos.

“As chuvas mais intensas, entretanto, ocorrerão na segunda-feira e, principalmente, na terça-feira, com alta probabilidade de temporais. A temperatura, neste fim de semana, pode estabelecer novos recordes de calor, tendo em vista a aproximação de mais uma frente fria”.