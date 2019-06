Os mais renomados cientistas nas áreas de clima e de meteorologia, além de outras, tanto do Brasil como dos demais países, contestam veementemente a teoria do aquecimento global, como causa humana.

No entanto, parece-no que a cegueira, talvez, proposital, de boa parte da imprensa ignora as pesquisas sérias que nos mostram o contrário.

Nos últimos anos, documentos, com assinaturas de centenas de cientistas brasileiros, foram entregues a presidentes do Brasil, mostrando a incoerência entre os resultados científicos sérios e as propostas de instituições e organizações, que visam, tão somente, colocar novos produtos no mercado, além de evitar o crescimento de nações como o nosso país. Tais documentos já foram, em duas ocasiões, publicados por nós, mostrando a verdade sobre o assunto. Procure nos sites de busca ou no nosso próprio portal.

Estamos preparando mais um artigo, com novas provas das fraudes cometidas por aqueles que querem, a todo custo, impôr a teoria do aquecimento antropogênico. Fraudes que são cometidas em relatórios, em alterações dos dados meteorológicos coletados e em muitas outras situações.

Ao contrário, a Terra está começando a entrar num período de tempo muito frio nos próximos invernos, que pode durar anos.

INVERNO DE 2019 SERÁ MUITO FRIO!

É bom preparar os agasalhos, pois, segundo nossas estimativas, o inverno de 2019, que começa no próximo dia 21 de junho, será com intensas ondas de frio na América do Sul, na Oceania e no centro e sul da África.

O Acre, o sul e o oeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, as planícies da Bolívia e a região de selva do Peru deverão ser visitadas, neste inverno de 2019, por poderosas ondas de frio polar.

Assim, fique atento, pois informaremos, com razoável antecedência, quando houver deslocamentos de massas de ar frio na direção da Amazônia Ocidental.