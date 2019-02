Além da frente fria, que chegará na próxima quarta-feira, existe a possibilidade de penetração de ar polar, pela primeira vez neste ano, provocando queda da temperatura no Acre, no sul e oeste de Rondônia, no sul do Amazonas, na região do Pantanal de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e no sul da região de selva do Peru, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Até a próxima quinta-feira, 28, o tempo vai continuar extremamente instável, com chuvas intensas a qualquer hora, no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru.

As causas de tanta chuva na próxima semana são a elevada umidade do ar, que vem do Atlântico.

Na capital do Acre, nos primeiros 22 dias deste mês de fevereiro, já choveu mais de 400mm, sendo que a média do mês é 285mm, ou seja, as chuvas já superaram em 40% a média climatológica mensal.

Fonte: noticiasdahora

Comentários