Uma intensa onda de frio polar avança rapidamente na direção da Amazônia Ocidental, onde chegará neste domingo (2/9/2018), com muito vento, provocando temporais e derrubando a temperatura, avisa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Esta poderá ser a mais poderosa massa de ar polar de 2018 a atingir a Amazônia e o Centro-Oeste do Brasil. Os ventos fortes e frios serão sentidos no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás e até no Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

A primeira semana de setembro de 2018 será fria, principalmente no leste e sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia, no sul do Amazonas e em Mato Grosso (Cuiabá e Pantanal).

Os ventos desta friagem poderão ser sentidos até em Manaus, porém, com fraca intensidade.

No sul do Brasil e nas região da serra da Mantiqueira (Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo), poderão ocorrer quedas de neve e geada generalizada.

No Acre, em Rondônia, no Amazonas e em Mato Grosso, poderão ser registrados novos recordes de frio de 2018.