Último registrado na madrugada deste domingo, dão conta de carro boliviano se chocou contra viatura estacionada em frente de delegacia

Desde sexta-feira, dia 20, agentes da Polícia Militar e de trânsito da fronteira, vem trabalhando para localizar condutores de motocicletas que teriam causado acidente na parte alta da cidade de Epitaciolândia e na ponte metálica, que liga ao município de Brasiléia.

Um dos acidentes, teria ocorrido ao lado de um mercado no período da manhã, na Avenida Amazonas, quando duas motos teriam se chocado, deixando pessoas feridas. Segundo foi apurado até o momento, um dos envolvidos teria fugido do local sem prestar socorro.

No período da tarde, um motociclista que atravessava a ponte José Augusto, sentido Brasiléia/Epitaciolândia, foi surpreendido por outra moto que teria invadido a pista sem tomar os devidos cuidados.

O motociclista que estava de uniforme do Mercantil Paraíba, caiu no asfalto e sofreu o corte no rosto, sendo socorrido por terceiros. O causador do acidente, identificado apenas pela alcunha de ‘Careca’, fugiu sem prestar socorro.

Ao ser levado para o hospital, foi constatado que o aparelho de raio-x ainda não foi consertado ou trocado, causando indignação de amigos e familiares.

Na manhã de sexta-feira, um veículo modelo Ford/Scort, placas KCT 5215, amanheceu tombado na antiga pista do Bairro Aeroporto, também na cidade de Epitaciolândia. o incidente teria ocorrido na noite anterior e não houve registro de feridos.

Segundo o registro da Polícia Militar, o condutor que estava companhia de duas mulheres, teria perdido a direção fazendo com que o carro caísse na ribanceira e tombasse, ficando com a rodas para cima.

Socorristas juntamente com policiais, se deslocaram até o local, mas, não encontraram ninguém. As chaves foram entregues na delegacia e a Guarnição tomou as providencias de praxe sobre o caso.

Já na madrugada deste domingo, dia 22, outro acidente foi registrado na avenida central e comercial da cidade. Uma viatura do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC), que estava estacionada em frente à delegacia de Epitaciolândia, foi acolhida na traseira por um veículo de placa boliviana.

Segundo foi apurado, um carro modelo Jeep/Grand Cherokee, placa boliviana ND 7811, estava sendo conduzido pelo boliviano Alan Jordan Romero Flores na companhia de terceiros, colidiu contra a viatura que estava estacionada.

Tanto o motorista, quanto as pessoas que estavam dentro, nada sofreram. O mesmo foi conduzido para a delegacia, onde foi enquadrado na Lei Seca e ficou detido até o início da tarde deste domingo, quando pagou fiança e foi liberado, se comprometendo em arcar com o prejuízo causado na viatura policial.

