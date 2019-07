Entrega de UBS na tríplice fronteira foi prestigiada pelo governador e pelo vice, Major Rocha, por secretários estaduais e municipais, e pela comunidade local

O município de Assis Brasil (distante 310 quilômetros de Rio Branco) deu um passo importante para o atendimento médico e ambulatorial de sua população ao inaugurar nesta segunda-feira, 22, mais uma unidade básica de saúde (UBS). A obra é resultado de emenda de bancada destinada pelo governador Gladson Cameli quando então senador da República.

Por isso mesmo, a cerimônia de entrega do novo prédio teve um toque todo especial, uma vez que se completa um ciclo de carinho e dedicação do hoje governador Gladson Cameli pela população do município, localizada na tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia.

“Fizemos enquanto estávamos no Congresso Nacional e isso mostra o nosso compromisso com vocês, porque vocês fazem parte da nossa história, da história do Acre, de lutas e de conquistas. E não poderíamos ficar só no discurso. Estamos falando de vidas, de pessoas que tanto precisam de nossa Saúde. E tenham certeza que vamos até o fim, até o último minuto de governo resolvendo os problemas que têm neste setor”, afirmou o governador, ao lado do vice-governador, Major Rocha, para a comunidade local, servidores municipais, lideranças comunitárias, vereadores e secretários municipais e de estado.

Quando ainda era senador, Gladson Cameli destinou cerca de R$ 450 mil em emendas parlamentares para a construção da nova unidade. “Por isso, essa solenidade marca o coroamento de um homem que sempre foi a favor de nossa população e está demonstrando em seu governo que fará ainda muito por nós”, destacou o prefeito Antonio Barbosa de Souza, o ‘Zum’.

Já a presença do vice-governador, Major Rocha, no evento, foi elogiada por lideranças políticas e comunitárias do município, sobretudo porque Rocha, enquanto deputado federal foi responsável por destinar um valor tão significativo em emendas, que corresponde à metade do total de emendas de bancadas que recebeu Assis Brasil de todos os demais 11 deputados federais acreanos juntos.

“Encontramos a Saúde na UTI. E agora, passados quase sete meses ainda estamos caminhando para melhorar o setor. Mas tenham certeza que a parceria com os municípios já existe e foi renovada no dia 1º de janeiro”, ressaltou Rocha.

A UBS, a terceira no município, leva o nome do técnico de enfermagem Gildo Ferreira da Silva, já falecido, e que ficou conhecido por sua dedicação à saúde preventiva. Conta com 12 salas para medicação, vacinação, consulta e ambulatórios e atenderá a dois bairros, o do KM-2 e o Bela Vista, ambos hoje com uma população estimada em dois mil moradores.

Para a secretária de Estado da Saúde, Mônica Feres, é preciso que os estados e municípios enxerguem a Saúde “como um investimento, nunca como gastos”. “Eu entendo que esse pensamento é o que deve passar por todos os gestores, porque a saúde preventiva ela é o abraço, ela é acolhida principal, antes de saúde secundária e terciária, que são as UPAS e os hospitais. Daí, a importância de uma parceria forte, estratégica na atenção primária”, pontuou a secretária.

