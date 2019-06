Jerry Barroso havia saído da casa da namorada e estava com um amigo. Os criminosos estavam em uma moto

O funcionário de uma ONG que recolhe animais abandonados na rua, Jerre Barroso da Silva, 36 anos, foi assassinado com um tiro no peito no final da tarde desta quinta-feira (13), no polo Benfinca, região da Vila Acre, em Rio Branco. Um amigo de Jerre, Francemildo Cabral também foi ferido pelos criminosos durante a ação violenta.

De acordo com informações da polícia, Jerre e o amigo estavam caminhado pelo ramal quando dois homens se aproximaram em uma moto e um deles começou a tirar contra as vítimas. Barroso foi atingido várias vezes e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no local do crime antes da chegada do socorro médico.

Já Francemildo correu para não ser executado e mesmo assim acabou ferido na perna e braço. Ele foi socorrido pelo Samu e conduzido ao Pronto Socorro.

Segundo familiares Jerre, ele e o amigo voltavam da casa da namorada de Jerre quando foram abordados pelos criminosos.

Homens das Polícias Militar e Civil estiveram no local para colher informações e sair a procura dos suspeitos. Até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

