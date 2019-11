Funcionários terceirizados que fazem a limpeza do hospital de Xapuri, reclamam do atraso no pagamento dos salários.

“Todo mês é assim, pagam um e fica outro atrasado. A parcela do nosso décimo terceiro do ano passado terminamos de receber em agosto, esse mês era para receber a parcela do outro, mas ninguém sabe como vai ficar. Ontem paramos 100% as atividades e hoje voltamos só com o básico, com a limpeza dos banheiros e tirar o lixo. Não vamos fazer baldeação e nem fazer a limpeza normal até eles darem uma posição”, disse a funcionária.