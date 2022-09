Fundhacre inicia segunda etapa de exames pré-operatórios para Mutirão de Cirurgias

“Através do Agronegócio podemos alcançar o desenvolvimento do Acre que tanto almejamos”. A fala é do candidato a deputado federal Orleilson Cameli (PDT), o Zico, em conversa com o agropecuarista Jorge Moura, ao apontar o Agronegócio como uma das alternativas para o fortalecimento da economia no Estado.

“O agronegócio tem se mostrado um dos segmentos econômicos de maior evolução e capacidade de gerar riquezas e reduzir as disparidades sociais. No Brasil, hoje, a cadeia produtiva é responsável por mais da metade das exportações e por cerca de 26% do produto interno bruto brasileiro, e por 52,2% de tudo exportado, mesmo considerando a crise instalada com a pandemia do Covid-19”, disse Orleilson.

E acrescentou: “não resta dúvida que o Agronegócio tem potencial de trazer mais desenvolvimento para o Acre e, consequentemente, melhorias na qualidade de vida do nosso povo, através da geração de emprego e renda. No mandato de deputado federal estarei buscando, juntamente com o Governo do Acre, o fortalecimento de políticas públicas para a área”, disse.

Na oportunidade, Jorge Moura declarou apoio à candidatura a deputado federal.

“O Agronegócio é quem sustenta o Brasil e o mundo. Precisamos de políticos que tenha essa visão e que lutem pelo fortalecimento dessa área que todo o potencial de melhorar a vida do nosso povo. E eu nao tenho dúvida que o Orleilson Cameli será esse político que irá nos ajudar a fortalecer o Agronegócio no Acre, por isso declaro apoio a sua candidatura do Orleilson”, disse Moura.

Orleilson agradeceu Jorge Moura pelo o apoio e confiança, e reforçou que irá trabalhar pelo Agronegócio.

“O Agronegócio é um setor muito importante e receber esse apoio é fundamental. Muito obrigado ao amigo Jorge Moura por abraçar nossa candidatura”, finalizou Orleilson.

