Gabigol exalta Flamengo: “Não mataram, vieram para o inferno, e a gente os matou”

A TV Globo captou outro ângulo da agressão sofrida por Cássio, do Corinthians, na quarta-feira, após o apito final do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Logo depois do fim do jogo, que já havia sido paralisado por conta de bombas atiradas em direção ao goleiro do Timão, torcedores do Santos jogaram mais fogos no campo.

O goleiro não foi atingido, mas, na sequência, um torcedor invade o campo e, pelas costas, dá voadora em Cássio. Marcos Leonardo, atacante do Peixe, ainda tenta defender o colega de profissão.

Depois da partida, a esposa do goleiro do Corinthians fez um desabafo nas redes sociais. Ela lembrou de ameaças ao marido nesta temporada, dos próprios torcedores do Timão, e criticou o santista.

Em contato com o ge, Ronaldo Piacente, procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), falou sobre as possíveis punições ao Peixe. Elas vão de multa a perda de mando de campo.

Na manhã desta quinta-feira, Neymar, ídolo do Santos e hoje no Paris Saint-Germain, da França, fez um post nas redes sociais lamentando a agressão ao goleiro do Timão, que já foi seu companheiro na seleção brasileira.

Ainda na Vila Belmiro, logo depois da partida, o goleiro João Paulo, do Santos, também comentou a agressão ao jogador do rival. Ele criticou e disse que o Peixe acaba como maior prejudicado.

Na súmula da partida, documento que será usado na provável denúncia no STJS, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima relatou a voadora em Cássio e também as bombas atiradas no gramado.

De acordo com a Polícia Militar, oito torcedores do Santos foram detidos após a confusão na Vila.

Em maio, depois de jogo pela Copa Sul-Americana, contra o Unión La Calera, do Chile, a Vila Belmiro já tinha sido palco de uma invasão. Um vídeo publicado por um torcedor nas redes sociais mostra o momento em que um santista corre em direção a um jogador do time chileno e o acerta. Depois de análise do caso, a Conmebol aplicou uma multa de US$ 30 mil (quase R$ 150 mil na ocasião) ao Peixe.

“Vai fazer o Santos pagar muito caro”, diz PVC sobre agressão de torcedor do Santos a Cássio