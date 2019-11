Depois de ficar atrás no placar desde os primeiros minutos, equipe conseguiu dois gols na reta final da partida e garantiu o título da competição continental

Com R7

Foi com muita emoção, mas o Flamengo é bicampeão da Libertadores! Depois de ficar atrás no placar por quase todo o jogo, a equipe conseguiu a virada nos minutos finais e venceu o River Plate por 2 a 1 neste sábado, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O grande herói foi Gabigol, autor dos dois gols do Flamengo na partida. No primeiro tempo, Borré abriu o placar para os argentinos.

É o segundo título do Rubro-Negro na principal competição da América do Sul. O primeiro foi em 1981, em um time que contava com Júnior, Zico e outros grandes craques.

O jogo O Flamengo começou a partida tentando tomar conta das principais ações ofensivas, com o River buscando esfriar a temperatura do duelo. Porém, conforme o tempo foi avançando, os argentinos passaram a se soltar mais. E conseguiram o primeiro gol aos 14. Nacho Fernández avançou pela esquerda e cruzou para a área. Arão e Gerson se atrapalharam, deixaram a bola passar e ela chegou em Borré, que bateu rasteiro para superar o goleiro Diego Alves e abrir o placar. A desvantagem no placar não tirou a tranquilidade do Fla, que continuou com mais posse de bola, mas sem encontrar espaços para atacar. Os melhores momentos da equipe eram através de bolas paradas. Enquanto isso, o River mostrava toda a sua experiência e conseguia envolver os defensores brasileiros. Aos 36, após bela troca de passes, a bola chegou em Palacios, que arriscou de longe e por pouco não surpreendeu Diego Alves. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo conseguiu no primeiro minuto o que não obteve em toda a etapa inicial. Arrascaeta puxou contra-ataque e tocou para Gabigol, que finalizou de longe, testando o goleiro Armani, que conseguiu espalmar. E por muito pouco o empate não saiu aos 11. Bruno Henrique fez jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Arrascaeta, que furou na hora de mandar para o gol. A zaga do River não conseguiu afastar e a bola ficou com Gabigol, que bateu em cima da marcação. Na terceira chance, Everton Ribeiro bateu no cantinho e Armani fez a defesa. O Flamengo continuou insistindo. Aos 30, Everton Ribeiro cruzou da esquerda e Arrascaeta tentou de bicicleta. No rebote, Diego tentou o chute colocado e mandou para longe do gol. O River voltou a assustar aos 35. Suárez fez a jogada pela direita, ganhou de Marí e rolou para trás. Palacios chegou chutando rasteiro e mandou para fora. E quando parecia que as coisas se complicavam para o Flamengo, apareceu a estrela de Gabigol. Aos 43, Bruno Henrique encontrou belo passe para Arrascaeta, que cruzou na medida para o camisa 9, que mandou para o gol. E foi novamente Gabigol quem fez o gol do título. Nos acréscimos, a zaga do River errou e o artilheiro chutou firme para decretar o bicampeonato da Libertadores para o Rubro-Negro.

