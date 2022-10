Galdson Cameli é reeleito governador do Acre com vitória histórica

Os prefeitos do município de Brasiléia e Epitaciolândia, localizados na fronteira do Acre com a Bolívia e 245km da capital, votaram em horários alternados em suas respectivas seções.

A gestora do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), votou na escola estadual Getúlio Vargas, chegando na companhia de seus filhos e se dirigiu até a fila de sua Seção. Com a presença do juiz eleitoral da 6ª Zona, Doutor Clovis Lodi, lhe orientou que fosse votar de pronto.

“Como cidadã, estamos exercendo nosso direito à democracia (…). São cinco votos que nós podemos ser vistos através das políticas públicas no futuro de nossos representantes”. Destacou Fernanda Hassem.

Complementou em lembrar que a votação foi mudada no estado do Acre, e que o eleitor deve ficar atento para que não perca seu direito de escolher seus representantes para os próximos quatro anos.

Já no período da tarde, na companha de sua esposa, a advogada Alliny Saldanha e da filha, foi a vez do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), que votou na escola municipal João Pedro.

Sergio Lopes também falou do momento importante da escolha dos próximos representantes do legislativo e executivo brasileiro. “Hoje todos brasileiro tem a oportunidade de exercer a cidadania… é uma festa da democracia (…), até o momento, ficamos sabendo que tudo está transcorrendo tranquilamente aqui no município de Epitaciolândia”, destacou o gestor.

Brasiléia tem hoje 18.215 mil votantes, Assis Brasil; 6.927 e Epitaciolândia; 14.477 com total de 42.318 eleitores aptos à votar na 6º Zona eleitoral.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários