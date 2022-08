Ganso fala com torcida do Fluminense após vestir camisa do Santos: “Tenho história aqui”

Ganso também criou polêmica com a torcida da casa durante a partida. O meia deixou os santistas na bronca ao comemorar o gol de empate do Fluminense. Depois de marcar em cobrança de pênalti, o camisa 10 fez gestos para a arquibancada, simulando ser um maestro, após ser vaiado pela torcida que defendeu anos atrás.

A comemoração irritou os jogadores adversários, o que gerou um princípio de confusão no empate em 2 a 2 com o Santos, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro. O atleta negou ter sido uma provocação.

Cria do Peixe, o jogador foi vaiado a cada toque na bola durante a partida. Os jogadores alvinegros interpretaram como provocação e foram para cima do meia, em especial Felipe Jonatan, mas a turma do abafa chegou rápido. O gol de Ganso abriu caminho para a virada do Fluminense, que vencia o time da casa por 2 a 1 até os 40 minutos do segundo tempo, quando Marcos Leonardo igualou novamente.