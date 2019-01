A denunciante afirma, ainda, que algumas da adolescentes expostas nos vídeos estão traumatizadas e não querem nem sair de casa para ir à escola.

Adolescentes e até adultos moradores do distrito de Nova Califórnia, próximo à divisa do Acre com Rondônia, estão enfrentando dias difíceis após terem suas fotos divulgadas em vídeos ofensivos em grupos de WhatsApp.

Uma empresária moradora da vila, que aparece em um dos vídeos com teor ofensivo e difamatório, procurou a reportagem na manhã desta sexta-feira (18) para denunciar o caso. A moradora, que é casada e que pediu para não ter o nome revelado, diz que a divulgação dos vídeos está causando um grande problema na vida das pessoas expostas nas gravações. Ela diz que os moradores irão procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

“Esses vídeos estão difamando as pessoas de bem da vila. Nesses vídeos estão várias meninas menor de idade sendo chamadas de ‘galinha’, ‘piranha’ e várias outras coisas. Aqui é uma vila muito pequena e isso está dando o que falar. Hoje nós vamos fazer um boletim de ocorrência para a polícia tentar descobrir os autores dos vídeos”, diz a moradora.

A denunciante afirma, ainda, que algumas da adolescentes expostas nos vídeos estão traumatizadas e não querem nem sair de casa para ir à escola.

“Eu até que estou tranquila, sei lidar com a situação. Mas tem meninas que estão chorando muito e não sabem nem se terão coragem de ir à escola”, diz.

O distrito de Nova Califórnia pertence ao município de Porto Velho e possui cerca de 6 mil habitantes. Uma vila pequena que grande parte dos moradores se conhecem. Algumas das meninas que tiveram imagens divulgadas pertecem a famílias tradicionais da cidade pacata do interior de Rondônia.

Autores dos vídeos podem reponder por crime contra honra

Após vários casos de vazamentos de fotos nas redes sociais, o Código Penal endureceu as leis a crimes contra a honra das pessoas praticados nas redes sociais. No caso denunciado em Nova Califórnia, os envolvidos na produção e divulgação dos vídeos devem responder por crimes de injúria, calúnia e difamação, podendo serem processados e condenados por danos morais às vítimas que tiveram as imagens divulgadas sem autorização.

Com as leis mais endurecidas, os autores podem ser condenados a pagar indenização às vítimas ou até mesmo serem presos. Além dos autores das gravações, os cidadãos responsáveis por compartilhar os vídeos podem responder criminalmente.

