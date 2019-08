O governador Gladson Cameli (Progressistas) já gastou em diárias pagas pelo Estado a ele, em viagens para Brasília, São Paulo, Manaus, Lima, no Peru; e Bogotá, na Colômbia, o equivalente a R$ 58.752.28. Os dados são referentes às diárias pagas a Cameli, e não inclui sua equipe. O gasto total ultrapassa os R$ 100 mil, em sete meses de governo.

Gladson Cameli se ausentou do Estado, 15 vezes. Em maio, por exemplo, foram quatro viagens para fora do Acre. As viagens aconteceram nos dias, 6, 10, 14 e 27. No dia 10 de junho, Gladson já novamente de malas prontas, com destino ao Peru. A rota de andanças seguiu pelos dias 19 e 25 de junho.

Mas, foi no mês de abril que o governador e sua equipe utilizaram mais recursos públicos com custeio de diárias. A comitiva formada por ele, o chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade; e Flávio Pereira, assessor, gastará o equivalente a R$ 30.389,64. Eles foram até a Colômbia participar da reunião anual da Força-Tarefa dos Governadores Para o Clima e Florestas.

Fevereiro, março e julho, somam seis viagens, com duas em cada mês, feitas por Gladson Cameli e sua equipe.

Além dos valores pagos ao governador Gladson Cameli em diárias, o Estado também banca estrutura semelhante ao Gabinete do Vice-Governador. De acordo com a Transparência, o vice-governador, Major Rocha (PSDB) recebeu em diárias o equivalente a R$ 45.382.66 em sete meses no cargo.

Para se ter uma ideia, em abril, Rocha recebeu dos cofres públicos o equivalente R$ 12.125,40. Valor aproximado o Estado pagou a ele em maio, foram R$ 11.781, 10. Junho, R$ 8.006,03 e julho, R$ 8.273,53.

Em março, não houve viagens realizadas pelo vice-governador e sua equipe. Em fevereiro, Rocha recebeu R$ 5.196 em uma viagem, com destino Brasília. Além dele, os cofres públicos desembolsaram R$ 10.392, sendo R$ 5.196 pagos a Robelson Dias, ajudante de ordem de Rocha. Etevaldo Macal da Silva, assessor direto do vice-governador, também recebeu o mesmo valor pago a Rocha e Dias.

Entre os destinos do vice-governador Major Rocha, estão: Brasília, Rio de Janeiro; Pando, na Bolívia, Cruzeiro do Sul e Porto Walter.

O levantamento feito pelo Notícias da Hora só inclui os valores pagos ao governador Gladson Cameli e ao vice-governador, Major Rocha. Se somada a despesa de toda equipe, o valor ultrapassa os R$ 150 mil.

As informações estão no Portal da Transparência do Governo do Estado e podem ser acessadas pelo link: http://sefaznet.ac.gov.br/transparencia/servlet/despesaorgao.

