Gefron consegue interceptar veículo roubado na Capital, libertar vítimas e prender suspeito

O trabalho de fiscalização na fronteira realizado pelo Grupo Especial de Fronteira – Gefron, durante a madrugada desta sexta-feira, dia 10, conseguiram interceptar um veículo modelo caminhonete Toyota/Hilux, placas QLV 3187, que trafegava por volta das 02h00 da madrugada rumo à fronteira do Acre.

A abordagem aconteceu no km 14, já dentro do município de Epitaciolândia e, ao pedir que o veículo parasse para averiguação, o motorista não obedeceu indo rumo a lateral da estrada na tentativa de escapar do cerco.

Os agentes iniciaram uma perseguição pela BR por alguns instantes e ao ser abordado e dado voz de parada. Foi quando o suspeito vendo que não conseguiria fugir, parou o veículo e se entregou, sendo imobilizado pelos policiais.

Foi quando os policiais descobriram o motivo da tentativa de fuga. o detido estava portando armas de fogo, sendo uma escopeta municiada e dois simulacros (pistolas de plástico), além de ferramentas utilizadas para arrombamentos.

Também descobriram que o veículo seria fruto de um assalto ocorrido na cidade de Rio Branco, capital do Acre, sendo levado para a cidade de Cobija/Pando, enquanto as vítimas estariam amarradas enquanto realizasse a entrega.

De posse do endereço, foram no local e o comparsa percebeu a movimentação da Polícia no Bairro e conseguiu fugir pulando pelos quintais tomando rumo ignorado, deixando as vítimas para trás. Todos foram resgatados sem ferimentos.

O fato foi registrado como roubo qualificado com emprego de arma de fogo, sequestro e cárcere privado mediantes extorsão.

