O Grupe Especial de Fronteira (Gefron), criado pelo governo do Acre através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), já vem realizando trabalhos nas regiões de fronteira e obtendo resultados.

Na tarde desta sexta-feira, dia 8, um taxi lotação que vinha da fronteira com o Peru, foi parado no entroncamento de acesso ao município de Xapuri, localizado na BR 317. Este levava quatro homens de nacionalidade peruana e teriam saído da cidade de Lima, capital do país, com destino à Rio Branco.

Em conversa de praxe, os mesmo começaram a levantar suspeitas já que queriam como parada final, a capital do estado de São Paulo. Ao revistarem suas bagagens, desconfiaram que as mesmas apresentavam um peso acima do normal.

Foi quando revistar mais detalhadamente e encontraram escondidos, vários volumes que continha um pó branco. Ao realizarem os testes, foi constatado que estavam contrabandeando cloridrato de cocaína e receberam voz de prisão em flagrante.

Os peruanos foram identificados; Janio Ramiro Sanchez (54), Mario Artidoro Romero Rios (60), Jorge Saavedra Umbo (31) e Hugo Alfredo Ramirez, de 36 anos. Todos foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal localizada na cidade de Epitaciolândia, onde seria efetuado os trabalhos de praxe, para depois serem levados para a Capital, ficando à disposição da Justiça.

Após ser pesada, toda a droga pesou quase cinco quilos. Os quatro peruanos responderam por tráfico internacional de drogas, podendo ser condenados em até 15 anos de reclusão.

