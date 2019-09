O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta segunda-feira, 23, o deputado estadual Gehlen Diniz como o novo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac). Ghelen, que assume a liderança do governo no parlamento acreano pela segunda vez, foi convidado por Cameli e pelo secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade.

No segundo mandato de deputado estadual, Gehlen Diniz é filiado ao Progressistas e antes de chegar à Aleac foi vereador pelo município de Sena Madureira. Ao reassumir a liderança do governo na Aleac terá a missão de unir novamente a base de sustentação que trabalhará pela aprovação de propostas do Poder Executivo junto ao Poder Legislativo.

Sobre o novo líder, o governador Gladson Cameli disse que o perfil comprometido com as causas da população e a responsabilidade com os projetos do governo fazem de Gehlen Diniz o parlamentar com perfil adequado para representar o governo junto à Casa do Povo.

“O Gehlen é um progressista que sempre honrou a confiança da população acreana. Não tenho dúvidas de que o governo e a Assembleia Legislativa terão um mediador que trabalha com seriedade e compromisso pela pacificidade e o êxito na aprovação de matérias voltadas para o bem da coletividade”, disse Gladson.

O governador também agradeceu ao deputado estadual Luís Tchê pelo período em que permaneceu na liderança do governo na Aleac, pautando-se permanentemente pelo comprometimento com as agendas do Executivo. “Sou muito grato ao deputado Tchê pelo trabalho desenvolvido em parceria com o governo, e por isso declaro todo meu respeito por seu compromisso conosco e por sua atuação junto ao parlamento acreano”, enfatizou Cameli.

O deputado Gehlen Diniz agradeceu o convite realizado pelo governador e o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, e disse estar disposto a continuar trabalhando pelo respeito e valorização do parlamento bem como de representar com transparência e dedicação a missão atribuída a ele pelo governo do Estado.

Na manhã desta segunda-feira, 23, haverá uma reunião com Gehlen Diniz como líder do governo na Aleac com o objetivo de alinhar o diálogo que ocorrerá com o governador Gladson Cameli na próxima quarta-feira, 25.

