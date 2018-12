O deputado reeleito Gehlen Diniz (PP) abriu mão de ser candidato à presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e vai apoiar o seu colega de partido, o deputado eleito Nicolau Junior.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 28, em reunião com o atual presidente da Mesa, Ney Amorim, da qual participaram também os deputados eleitos Jonas Lima (PT) e Whendy Lima (PSL).

Na reunião, classificada pelos parlamentares presentes como “uma excelente conversa de entendimento”, Diniz disse que a partir de agora vai apoiar Nicolau Junior, por entender que ele representará muito bem a vontade do Legislativo estadual e de toda a população acreana.

A decisão acontece em consonância com o entendimento do governador eleito Gladson Cameli, também do PP, de que dentro do partido deveria haver uma unanimidade em torno de um nome. Outro fator muito importante a ser ressaltado é o de que esse consenso só fortalece ainda mais a união dos deputados, dentro da própria Assembleia Legislativa.

Comentários