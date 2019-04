O sócio foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para ser ouvido. O medidor que estava no local foi furtado do Loteamento Santo Afonso, na capital acreana.

A irregularidade foi descoberta durante uma vistoria semanas antes. A equipe percebeu que o consumo do estabelecimento não era compatível com o valor da conta de luz.

“Vimos o tamanho do estabelecimento e quando fomos pesquisar percebemos que era muito baixo para porte do lugar. Identificamos que o medidor que estava no local pertencia a outra unidade consumidora, inclusive, era um órgão do governo”, explicou o gerente do setor de combate às perdas, André Klein.