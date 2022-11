Germán Cano bate três recordes de uma vez e tem proposta de renovação

Argentino marcou seu 39º gol na temporada de 2022 e 21º no Campeonato Brasileiro, e pode estender seu contrato até 2024

O atacante Germán Cano, do Fluminense, marcou o gol da vitória sobre o Ceará, na última segunda-feira (31), e chegou aos 39 no ano, 21 deles no Campeonato Brasileiro.

Assim, ele bateu três recordes de uma só vez em 2022. Primeiramente, empatou a melhor temporada de um jogador no século 21, com Magno Alves, que também marcou 39 gols, em 2002.

O argentino igualou a melhor campanha de um estrangeiro no Brasileirão, com o colombiano Aristzábal, que marcou 21 pelo Cruzeiro, em 2003. E, por falar em estrangeiro, também empatou a temporada de 1976 com Doval, pelo Flu.

Provocou! Vidal manda recado exaltado ao Real Madrid em comemoração do Flamengo Vidal manda recado exaltado ao Real Madrid em comemoração do Flamengo

Conhecido como “artilheiro de um toque só”, em entrevista à FluTV, o argentino admitiu que isso é treinado por ele e tem por objetivo definir rapidamente a jogada para não dar tempo de reação aos zagueiros e goleiros.

“Isso é treinado aqui no CT (Carlos Castilho). A gente precisa ter esse recurso (finalizar de primeira) para poder fazer o melhor, ter essa pausa dentro da área, definir, ter essa capacidade. Mas, claro, nem sempre com um toque apenas”, disse.

Com tamanho aproveitamento, a diretoria do Fluminense comunicou ao estafe de Germán Cano que deseja renovar o contrato do jogador por mais uma temporada, segundo o jornalista argentino César Luis Merlo. Ele tem contrato até o fim de 2023, mas a intenção do Tricolor é estender até dezembro de 2024 e dar um aumento salarial ao argentino.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários