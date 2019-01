O governo do Acre anunciou neste sábado, 5, o primeiro concurso da gestão Gladson Cameli. A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte está contratando professores temporários.

A banca responsável pela aplicação das provas é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

As inscrições vão até 23 de janeiro. Os salários vão de R$ 954,00 a R$ 2.162,41

O objetivo é formar cadastro de reserva para professores da Educação Especial, Centro de Línguas, Asas da Florestania, Educação de Jovens e Adultos, Poronga e o Ensino Regular, com vagas para várias cidades do Estado, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri e outras. Melhores informações no portal do Ibade (www.ibade.org.br).

