Giro apreende armas, menor e suspeitos com drogas na fronteira

Um vídeo de quase um minuto e meio, mostra um faccionado mostrando várias pistolas e munições, ‘convidando’ integrantes de grupos rivais para fazer parte do grupo Comando Vermelho (CV), que está ‘invadindo’ a cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano.

Segundo o vídeo, as ameaças onde mostram as armas, cerca de 7 pistolas com muita munição, avisam que poderão estar invadindo casas, festas ou buscando pelas ruas que estiver ‘colado’ com os grupos rivais, que estejam praticando o comércio ilícito de drogas.

O vídeo está nas mãos das autoridades policiais no lado brasileiro, sendo investigados para saber onde foi feito. Recentemente, várias pessoas foram baleadas e mortas por integrantes de grupos criminosos, que vem tentando dominar o tráfico na fronteira.

Recentemente, armas do mesmo modelo foram apreendidas em Brasiléia, levando a crer que seja do mesmo grupo. As mortes ocorridas nos últimos dias, podem estar ligadas à ‘guerra’ que vem ceifando vidas de jovens que estão sendo cooptados para o mundo do crime.

O trabalho de investigação já está realizando um mapeamento das atividades criminosas na fronteira. As Forças de Segurança têm se fortalecido que equipamentos para que suspeitos sejam identificados e neutralizados o mais rápido possível, mas, precisa de uma atenção mais ágil do Judiciário.

Por parte das autoridades bolivianas, não se tem ainda um pronunciamento do alto comando de Pando, ou se tem conhecimento das ameaças dos grupos criminosos que querem ‘invadir’ a cidade de Cobija.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários