Os dois foram bem recebidos pelos eleitores, tiraram fotos e cumprimentaram a todos que estavam presentes no local

No início da tarde desta segunda-feira (03), o governador eleito Gladson Cameli (PP), juntamente com seu vice, Major Rocha (PSDB), almoçaram no antigo Mercado Velho, no centro da capital. Os dois aproveitaram a ocasião e agradeceram os votos obtidos nas eleições deste ano.

Os dois foram bem recebidos pelos eleitores, tiraram fotos e cumprimentaram a todos que estavam presentes no local.

Rocha disse que o almoço faz parte de um cronograma que passará a ser rotineiro. “Teremos que andar juntos, afinal, temos que resolver os assuntos do nosso estado”, destacou.

Ambos chegaram acompanhados de assessores parlamentares. Gladson foi bastante assediado. Em tom de alegria, o governador eleito declarou que aqueles que apostaram em um racha, “estavam enganados. A chance disso acontecer é zero”, ponderou Cameli.