Entre os nomes está Francineudo Costa, vai exercer o cargo de chefe de departamento no Instituto de Terras do Acre

SAIMO MARTINS

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), divulgou o nome de 12 novos chefes de secretarias e departamentos do governo na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (17).

Entre os nomes anunciados está o de João Paulo Bittar, filho do senador Marcio Bittar, chefe de departamento de departamento de Instituto de Assistência e Inclusão Social (IAIS), o ex-candidato a deputado estadual, Renê Fontes, que irá ocupar o cargo de chefe de departamento no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) . Já outro ex-candidato pelo PSDB, Francineudo Costa, vai exercer o cargo de chefe de departamento no Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Outro nome conhecido da política acreana, Carlos Augusto Coelho de Farias, coordenador da campanha do senador Sérgio Petecão (PSD), emplacou seu filho, Thales Augusto Moreno de Farias, para assumir a função de chefe de departamento na Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Veja os demais nomes:

Alexsandro Araújo, chefe de departamento no Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Maria Socorro de Oliveira Alencar, chefe de departamento na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA).

Laura Jordão de Carvalho – diretora, na Secretaria da Casa Civil.

Maria Bernadete Campos Pinheiro, diretora na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA)

José Denis Moura dos Santos, chefe de departamento no Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre (Idaf)

Tharcisio Gomes da Silva, chefe de departamento no Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre (Idaf).

Jorgiane Ferreira de Moura, chefe de departamento no Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre (Idaf).

Rodrigo Costa de Oliveira, chefe de departamento no Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre (Idaf).

Comentários