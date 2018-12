*Cinco mil funções gratificadas serão reduzidas e também 1.200 cargos em comissão

A Reforma Administrativa do novo Governo do Estado do Acre, que se inicia no próximo dia 1º de janeiro de 2019, foi apresentada nesta quarta-feira, 19, para o novo secretariado, para os senadores eleitos Sérgio Petecão e Márcio Bittar, e também aos deputados federais e aos estaduais que vão compor a base do governador eleito, Gladson Cameli, no Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, respectivamente.

A reorganização das secretarias, departamentos e autarquias do novo governo permitirá uma economia de pelo menos R$ 100 milhões nos cofres públicos, em 2019, contribuindo com o saneamento das contas públicas.

O documento, apresentado por Rafael Bastos, que será o secretário de Estado de Planejamento, mostra uma redução de 22 secretarias para 14, na gestão do governador Gladson Cameli, enquanto que as empresas da administração direta também serão reduzidas de 34 para 27. Haverá ainda um enxugamento de 1,5 mil cargos em comissão e nas 5 mil gratificações.

Ao lado do vice-governador eleito, Major Rocha e da suplente, Mailza Gomes, que assume a sua cadeira no Senado Federal em 2019, Gladson Cameli afirmou que a Reforma Administrativa começa a ser implementada já nos primeiros 90 dias de governo, e pediu o empenho do seu secretariado para que a nova gestão seja voltada para as pessoas, sobretudo as mais humildes.

“Fizemos uma reforma dura, mas com muita responsabilidade e é um dever de cada um de nós melhorarmos a Saúde, a Segurança, a Educação e as demais áreas, com carinho às pessoas, pois o meu partido será o da população do nosso estado”, ressaltou o governador eleito para uma plateia de parlamentares da base, técnicos e futuros secretários da sua administração.

A reunião, no auditório do Hotel Pinheiro, acontece num momento em que 84% da população acreana manifesta, por meio de pesquisa publicada na imprensa local, a confiança de que o novo governo trará melhorias significativas nas mais diversas áreas, principalmente, nas mais sensíveis como a Saúde e a Segurança.

