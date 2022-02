Gladson assina convocação de mais de 200 aprovados do cadastro de reserva da PM do Acre

O chamamento demonstra o compromisso da gestão de Gladson Cameli com o fortalecimento das instituições que integram a Segurança Pública acreana. Nos últimos três anos, mais de 1,1 mil novos profissionais foram contratados para atuarem nas forças policiais do Estado. A maioria deste quantitativo reforça os quadros da PMAC.

Em seu discurso, o governador relembrou que a convocação do cadastro de reserva foi um dos principais compromissos assumidos por ele no pleito eleitoral de 2018. Para Cameli, mesmo diante de uma crise financeira global, o Acre mostra eficiência fiscal e, sobretudo, comprometimento com a proteção das famílias.

“Com muita dedicação e compromisso, vamos honrando nossas promessas firmadas com a população. Minha maior alegria é imaginar o sentimento que se passa em cada um desses jovens vendo os nomes deles publicados no Diário Oficial. Melhorar a vida das pessoas é o meu principal objetivo. Com muito trabalho, seriedade e parceria com as demais instituições, temos conseguido avançar na área da Segurança Pública e a prova disso está aqui nessa convocação”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, enalteceu o grande esforço do governo do Estado para garantir a convocação de quase 200 novos aprovados do cadastro de reserva e falou sobre a expectativa para o início do Curso de Formação de Soldados (CFSD).

“Temos deficiência de efetivo em quase todas as unidades da capital e do interior. Esse chamamento representa um incremento de 10% do nosso efetivo atual. Só a agradecer o governador e toda sua equipe pela demonstração de empenho com a Polícia Militar. A nossa previsão é que esta nova turma comece o curso de formação no início de junho e reforce o policiamento nas ruas em abril de 2023”, explicou.

Andrey Souza Leal está entre os convocados para o cargo de soldado combatente. Segundo ele, este momento representa a realização de um sonho. O jovem de 29 anos de idade teve que superar 36 mil candidatos que concorreram as vagas ofertadas no concurso público realizado em 2017.

“Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da nossa convocação. Foram muitos anos de luta, ainda passamos por uma pandemia, mas o governador sempre nos recebeu e falou que iria dar certo. Tenho familiares militares e o meu desejo também era seguir na profissão. A sociedade pode esperar o melhor de mim”, declarou.

O evento contou com a participação do secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier; do secretário do secretário de Assuntos Governamentais; Alysson Bestene; do diretor-geral da Polícia Civil, delegado Josemar Portes; do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; e dos deputados estaduais Antônio Pedro, Cadmiel Bomfim; Fagner Calegário, Luís Tchê, Luiz Gonzaga, Marcos Cavalcante e Pedro Longo.

