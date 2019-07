A abertura da Expoacre aconteceu na manhã deste sábado, 27, no Parque de Exposição. Foram hasteadas as bandeiras do Acre, Rondônia, Amazonas, Bolívia, Peru, SEBRAE e de Rio Branco.

Gladson Cameli observou que o momento é de integridade regional para fomentar novos negócios no Estado. Agradeceu a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, pelo esforço na coordenação da organização da Expoacre.

Mais uma vez colocou como a salvação do Acre o agronegócio. “Essa será a porta aberta na Expoacre para que venham novos investimentos que gerem empregos e prosperidade ao nosso povo,” afirmou Cameli.

O senador Sérgio Petecão (PSD) destacou que as pessoas voltaram a se animar no Acre com o trabalho de um jovem governador. “Acredito que daqui a quatro anos estaremos fazendo um evento ainda melhor com o desenvolvimento que está sendo fomentado pelo atual Governo,” disse ele.

