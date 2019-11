O governador esteve presente no tradicional Fale com o Governador desta segunda-feira (11)

Após algumas semanas, o governador Gladson Cameli (Progressistas), esteve presente no programa Fala com o Governador desta segunda-feira (11), e falou novamente em escândalos nos órgãos no governo. Segundo ele, nos próximos dias será anunciada uma auditoria pública no Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa).

“Vocês aguardem, nos próximos dias estarei anunciando uma auditoria pública do Depasa. Sobre as questões de licitações, obras, e investimentos”, declarou.

Outro importante anúncio feito pelo chefe do executivo no programa, foi com relação à saúde. Para ele, o assunto do cartel é real, haja vista a existência de irregularidades em licitações públicas. “Agora lá tem um cartel, e eu já denunciei as autoridades competentes para resolver isso. Vamos olhar os fornecedores sobre as licitações, vamos investigar isso aí”, pediu.

Ao fim do programa, Cameli fez uma oração e pediu para que ele a sejam mais cautelosos. “Prestem atenção, Que Deus abençoe vocês aí do setor de compra, me ajudem”, finalizou.

