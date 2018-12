Mais dois nomes da equipe do governo de Gladson Cameli (Progressistas) foram anunciados nesta terça-feira (04). O procurador João Paulo Setti Aguiar, será o chefe da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Anderson Abreu de Lima, graduado em Administração, será o diretor do Departamento de Trânsito (Detran).

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), destacou que os nomes foram escolhidos obedecendo as mesmas exigências dos demais: o critério técnico.

“São dois profissionais qualificados e preparados. Dois técnicos que certamente vão contribuir muito com nosso governo. A população confiou em nosso projeto, portanto, precisamos trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou.

Nos próximos dias, Gladson Cameli e o seu vice, Major Rocha (PSDB), devem anunciar o nome do futuro secretário de Segurança Pública e as demais pastas do primeiro escalão do governo. Os dois afirmam que o critério para a escolha será o mesmo: o técnico. A mesma exigência será utilizada para os cargos do segundo e terceiro escalão.

“Vamos colocar as pessoas certas, nos lugares certos. O critério técnico será sempre o primeiro a ser avaliado. Claro que valorizamos os partidos aliados, mas precisamos formar uma equipe qualificada e preparada para os grandes desafios que nos serão impostos na administração pública estadual a partir de janeiro de 2019”, disse.

João Paulo Setti Aguiar tem 39 anos, bacharel em Direito desde 2003, pela UNIDERP, e pós-Graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes – UCAM; Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina e em Direito Público pela UNISUL. É procurador do Estado desde 2006, onde já foi coordenador de Execuções e assessor especial do Procurador-Geral Adjunto.

Além disso, já esteve no exercício das chefias de Meio Ambiente, Pessoal, Judicial e Coordenaria de Precatórios. Na OAB/AC já foi conselheiro seccional, secretário-geral e atualmente é conselheiro federal. Também já foi diretor da Associação dos Procuradores do Estado por diversas gestões.

Anderson Abreu de Lima, que ocupará a diretoria do Detran é graduado em Administração, cursa especialização em Gestão Pública. Já atuou como administrador no ramo privado e como gerente de Tecnologia da Informação no setor empresarial. Também exerceu cargos de assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e na Câmara dos Deputados Federais.

