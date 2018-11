De acordo com informações repassadas pela equipe de transição do governo de Gladson Cameli (PP), o secretariado oficial para os próximos quatros anos de mandato deve ser anunciado na próxima sexta-feira (23).

Dentre os nomes já confirmados para as pastas, está o de Mauro Sérgio, escolhido para representar a Secretaria de Educação e Esporte do Estado (SEE). Uma novidade divulgada na manhã desta quarta-feira (21) pela assessoria é a de que a Fundação Elias Mansour também integrará a SEE, a partir de janeiro de 2019.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) ficará sob o comando do odontólogo Alisson Bestene. Representando a Secretaria de Comunicação (Secom), estará a jornalista Silvânia Pinheiro, já anunciada pelo futuro governador há algumas semanas. O cargo de secretário de Segurança será assumido pelo promotor João Pires, indicado por Major Rocha (PSDB). A Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado será gerenciada pelo superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano. Indicado também pelo tucano e vice de Gladson, o agente Mário César assumirá o Comando da Polícia Militar (PM).

O nome para a Secretaria de Planejamento será indicado pelo partido Democratas (DEM). O titular da Secretaria de Administração será nomeado por indicação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

A diretora de auditoria financeira e orçamentária do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Semírames Maria Plácido Dias, foi convidada para comandar a Secretaria da Fazenda.