O governador Gladson Cameli começa, enfim, a despachar a partir desta segunda-feira, 24, do Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana.

No sábado, 22, o governador, acompanhado de assessores, esteve no Palácio Rio Branco fazendo uma última vistoria. Na oportunidade, ele aproveitou para receber integrantes da Liga de Quadrilhas do Acre.

O governador deve ir direto para o Palácio logo após sua participação no programa Fale Com o Governador, entre as 7h30 e 8h30, na Aldeia FM

Assim que chegar ao Palácio, Gladson se reunirá com o secretário de Segurança Pública, Paulo César. Depois, ele recebe jornalistas locais.

Comentários