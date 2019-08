Governador anunciou a compra de um caminhão com escada do tipo Magirus e disse que vai oferecer garantias jurídicas para que policiais trabalhem melhor na ruas

A segurança jurídica para as operações que envolvam alto risco a policiais militares, a aquisição de um caminhão com auto-escada giratória para os Bombeiros e novas promoções de praças e oficiais foram algumas das garantias dadas pelo governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, em solenidade na noite desta sexta-feira, 23, por ocasião da promoção de 148 praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre.

O evento, no pátio externo do Quartel dos Bombeiros, na Estada da Invernada, promoveu 113 policiais militares, dos quais 45 oficiais e 68 praças. Outros 35 bombeiros ascenderam ao posto de 2º tenente, dos quais 28 são aspirantes do Curso de Formação de Oficiais. Sete bombeiros também se tornaram subtenentes pelo critério de antiguidade.

Um ponto alto da cerimônia foi quando os novos graduados tomaram o tradicional banho de mangueira, do qual o governador fez questão de participar.

“Estamos dentro de apenas oito meses de mandato e me orgulho de nesse tempo ser responsável por estar trazendo as condições necessárias para que nossos policiais trabalhem com dignidade”, disse Gladson Cameli.

Ele se referiu à chamada de quase 500 novos policiais civis e militares do concurso, incluindo os que estavam em cadastro de reserva, à compra de 117 novas picapes especialmente preparadas para o patrulhamento nas ruas e o lançamento do Batalhão de Fronteira, que vai permitir um policiamento de combate aos crimes de tráfico de droga e de descaminho nas regiões de divisa com a Bolívia e o Peru.

Quanto às relações institucionais e o papel de enfrentamento da criminalidade, o governador afirmou que vai garantir o amparo jurídico necessário a todos os policiais, inclusive os civis, para que não sejam prejudicados, eventualmente, nos momentos que deverão agir com firmeza diante da bandidagem.

"Aos meus policiais militares e bombeiros, vocês têm um governador que é a favor de vocês, porque eu não vou deixar faltar a segurança jurídica necessária. No sol ou na chuva. Se tiver que descer, vai todo mundo abraçado. Se tiver de subir todo mundo vai junto também. Mas eu não quero vocês sendo punidos somente por ter cumprido com o dever de proteger a sociedade", destacou Gladson Cameli, arrancando aplausos dos presentes. O governador anunciou ainda que ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, deve embarcar para a Alemanha ainda este ano, para negociar a aquisição de um caminhão com auto-escada giratória do tipo Magirus. O caminhão, especialmente adaptado para combate a incêndios em grandes edifícios, está orçado em 1,5 milhão de euros, o equivalente hoje a pouco mais de R$ 6,9 milhões. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, Ezequiel Bino, lembrou da responsabilidade dos novos promovidos com a patente que recebem. "Estamos aqui para combater o crime, não importa se ele esteja no interior das selvas, nas ruas ou nos presídios. E aos senhores promovidos, percebam a conquista como um compromisso ainda maior com a o cidadão e tenham por isso mais esforço e comprometimento", asseverou Bino. Carlos Batista, por sua vez, agradeceu ao governador pelo apoio aos homens dos Bombeiros, dizendo que as promoções "oxigenam, fortalecem e permitem que os praças e oficiais assumam novos ideais", focados no servir às pessoas. A solenidade contou também com a presença de outras autoridades civis e militares, entre elas secretários de estados e deputados estaduais e federais.

