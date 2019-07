Em entrevista à TV Juruá e ao Notícias da Hora, no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli, avaliou os seus primeiros seis meses de gestão. Ele colocou como um dos pontos negativos do período o excesso de disputas políticas internas no seu Governo. Culpou o fogo amigo como fator para criar entraves ao trabalho de atender as expectativas da população.

Por outro lado, comemorou o saneamento das contas estatais e o fato de estar começando a aquecer a economia. Novas licitações de obras e adiantamento dos salários e décimo terceiro dos servidores, segundo ele, irão impulsionar o comércio do Acre em meio a crise econômica nacional.

Gladson admitiu ainda problemas sérios na segurança e na saúde, mas apontou soluções para os próximos meses. Acompanhe a entrevista.

Comentários