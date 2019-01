O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, cumpre sua primeira agenda oficial em Brasília, nesta terça-feira, 22. O primeiro compromisso de Gladson Cameli será uma reunião com o presidente da companhia aérea Gol, Paulo Sérgio Kakinoff.

A principal pauta do encontro será a manutenção e a oferta de novos voos para o estado. Preocupado com melhorias e comodidade dos usuários, Cameli vai formalizar a solicitação do retorno do único voo diurno que a empresa aérea realizava entre Rio Branco e Brasília.

Atualmente, quem precisa sair ou chegar ao Acre de avião conta apenas com deslocamentos no período da madrugada. Por dia, apenas quatro voos são disponibilizados para o estado, o governador também vai pedir o aumento na oferta de voos.

Gladson Cameli sempre se mostrou sensível à questão do transporte aéreo para o Acre. Quando exercia o cargo de senador da República, Cameli sempre colocou o mandato a disposição para lutar por melhorias na oferta de voos.

Como parte da agenda, o governador se reúne com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Gladson Cameli vai tratar a renegociação da taxa de juros de dois empréstimos realizados na gestão anterior.

Por fim, a última agenda do dia será com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Gladson Cameli vai apresentar o panorama em que se encontram as finanças do estado. Além disso, repasse do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e a liberação das emendas de bancada entrarão em pauta durante a reunião.

“Sei que o momento é de uma crise geral, mas estamos confiantes que o governo federal estará sensível à situação do Acre, por isso, queremos garantir os recursos necessários para fazer o estado funcionar e realizar novos investimentos. A população não pode pagar pelos erros cometidos em gestões passadas”, enfatizou Cameli.

