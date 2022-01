Gladson Cameli e Deracre realizam alinhamento para ações no estado em 2022

No dia 3 de Janeiro deste ano, o par de moeda Real brasileiro (BRL) entrou em queda referente ao peso boliviano (BOB), o câmbio que tinha no inicio do dia um valor de B$: 1,2372 caiu para B$: 1,2098. A boa noticia é que tudo não passou de um susto, a moeda brasileira se valorizou no decorrer da semana, os gráficos mostram o pico do cambio no dia 20 de Janeiro, onde o cambio chegou a valer B$: 1,2780 e fechou o dia valendo B$: 1,2700.

Desde o dia 20 de Janeiro até a data de hoje, 25, o cambio do real sobre o boliviano obteve uma pequena desvalorização, e está valendo B$: 1,2525 na cotação, aproximadamente 2 centavos a menos desde o pico da cotação.

O Dólar Americano, como resultado da sincronização da valorização do real, se manteve em baixa desde o inicio do mês, fechando o preço da cotação em R$:5,4877 o Câmbio nesta Segunda-Feira, 25. O valor do câmbio no inicio do mês era de R$: 5,6822.

Comentários