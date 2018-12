*Entrega da faixa governamental será realizada às 17h em frente ao Palácio Rio Branco

O governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), e o vice-governador, Major Rocha (PSDB) tomarão posse no dia 1º de Janeiro de 2019. A solenidade será realizada a partir das 16h em dois momentos. O primeiro ato será na Assembleia Legislativa (Aleac) onde os dois assumem oficialmente o governo do Estado. Depois, às 17h, acontece a transmissão do cargo e a entrega da faixa governamental, em frente ao Palácio Rio Branco.

Uma programação especial está sendo preparada para a posse do novo governador do Acre, inclusive com a com a presença do Conservatório Musical do Vale do Juruá, projeto social do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e do 61º BIS do Exército Brasileiro. Uma significativa estrutura está sendo montada para que os populares possam acompanhar os dois atos.

Após tomar posse como governador do Acre, Gladson Cameli, receberá as honras das Forças Militares, com a passagem em revista às tropas formadas. Em seguida acontecerá o desfile das tropas.

Também está programado um show, com bandas locais, após a solenidade de posse, para que a população possa se confraternizar. A intenção é realizar uma festa popular, onde as pessoas possam acompanhar toda solenidade.

Familiares do governador eleito, Gladson Cameli e do vice-governador, Major Rocha, participarão da solenidade. Estão sendo esperadas parentes e amigos de outros municípios e estados.

