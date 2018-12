O governador eleito Gladson Cameli é o político mais popular do Acre, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Data Control no dia 12 de Dezembro. Gladson tem o triplo das indicações em relação ao segundo colocado, o senador Jorge Viana. Na pesquisa Data Control, Gladson Cameli aparece como o político preferido dos acreanos, com 33,8% das preferências todos entrevistados. Em segundo lugar está o senador Jorge Viana com 11,7% e em terceiro o ex-prefeito Marcus Alexandre, com 10,40%. Outros indicados somam juntos16,70% e 22% dos entrevistados não citaram nenhum político. Eis O quadro.

Qual o político acreano de sua preferência?

O otimismo em relação ao Governador Gladson Cameli também foi registrado na pesquisa. Para 82,3% população de Rio Branco, a vida vai melhorar no próximo ano, contra apenas 6,3% que acreditam que a vida vai piorar. Para 9% vai ficar tudo igual. Este é um dado importante para se avaliar o otimismo da população com o governo de Gladson Cameli, Eis o quadro.

O otimismo dos acreanos também se revela quando a pergunta é sobre a possibilidade da vida melhorar no Brasil, no próximo ano. Para 85% da população a vida vai melhorar, contra 7, 8% que acreditam que fica como está e 4,1% que acha que a vida vai piorar. Veja o quadro.

Comentários