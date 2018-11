Aos poucos, Cameli vem montando o seu time que irá compor o primeiro escalão de sua administração

Quem vai comandar a Secretaria de Fazenda do governo estadual será uma mulher. Semírames Dias, 34 anos, atual Diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária do Tribunal de Contas (TCE) é funcionária de carreira do órgão e recebeu o convite para o novo desafio do governador eleito Gladson Cameli (PP).

Ela disse ao ContilNet que ficou feliz com o convite, e que até a próxima sexta-feira (23), quando Gladson irá anunciar seu secretariado, poderá confirmar se irá integrar a equipe do futuro governo.

Aos poucos, Cameli vem montando o seu time que irá compor o primeiro escalão de sua administração.

Na manhã desta quarta feira (21), além dos nomes já confirmados ao ContilNet, como o do procurador do Ministério Público Estadual, João Marques Pires, na pasta da Segurança Pública, o da jornalista Silvânia Pinheiro, na Comunicação, o atual superintendente do Dnit, Tiago Caetano como secretário de Obras e Infraestrutura e o advogado Ribamar Trindade, que foi indicado para ser o chefe da Casa Civil, foi anunciado que o professor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz será o futuro secretário de Educação, a partir de 1° de janeiro de 2019.

Nesta quinta feira (22), Gladson Cameli deverá se reunir com todos os deputados estadual eleitos, onde deverá discutir novos nomes do seu secretariado e possivelmente apontar quem terá a sua bênção para ser o futuro presidente da Assembleia Legislativa (Aleac).