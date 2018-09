Cameli e Rocha vão às ruas do Taquari e apresentam propostas com melhorias para capital

Atuando de maneira intensa nos bairros da capital acreana, os candidatos a governador do Acre, Gladson Cameli, e o vice, Major Rocha, têm dialogado com várias famílias das zonas urbana e rural de Rio Branco sobre as principais necessidades na área da saúde, educação, segurança, entre outros temas constantes no Plano de Governo.

A proximidade com os cidadãos e o contato direto têm sido a marca do trabalho dos candidatos da coligação Mudança e Competência.

“Todas as nossas propostas são baseadas nas necessidades dos acreanos. Temos procurado ouvir as pessoas e conhecer as situações mais críticas para resolvermos. Assim, podemos transformar a vida do nosso povo para melhor”, disse Gladson.

Durante a caminhada no bairro Taquari, Gladson destacou a importância de atender reivindicações antigas dos moradores relacionadas a saneamento básico, diminuição da violência e a construção de uma ponte ligando a área com o bairro Triângulo, entre outras propostas.

“É preciso que se faça algo por aqui. Essa área toda sofre com alagações no inverno e coloca centenas de vidas em risco. Isso não pode continuar. Pretendo oferecer ao Acre a proposta de um novo futuro, com avanços e mais agilidade. Com mais eficiência e menos desperdício. Com mais trabalho de verdade e menos propaganda”, declarou o candidato ao governo.

Da Caminhada da Mudança, Gladson seguiu para um encontro com profissionais da saúde da iniciativa privada, acompanhado do candidato a deputado estadual José Bestene (Progressistas). Indagado sobre as medidas a serem adotadas para a área, ele comentou sobre a reestruturação que pretende fazer no setor, caso seja eleito.

“Precisamos dar um salto na saúde e oferecer melhores serviços oferecidos ao nosso povo. Vamos reduzir as filas e o tempo de espera na marcação de consultas, exames e cirurgias”, explanou Gladson dizendo ainda que o Acre vai vencer o desmonte nos serviços públicos do estado.

