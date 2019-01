O Governador Gladson Cameli assegurou mais uma importante conquista para o transporte aéreo do Acre. A partir de junho deste ano, o estado passa a contar com voos diurnos da companhia aérea Gol.

O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto Gol, Claudio Neves Borges, durante reunião com o governador Cameli, em Brasília. As cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão beneficiadas. A venda dos bilhetes já começa em fevereiro.

Com frequência diária, o voo sairá de Brasília às 9h35 da manhã e chegará ao aeroporto de Rio Branco às 11h30 da manhã. Em seguida, o mesmo avião segue para Cruzeiro do Sul. O retorno será às 13h05, passa pela capital acreana e pousa em Brasília às 19 horas.

A suspensão dos voos acarretou uma série de transtornos no deslocamento de passageiros do Acre para outras regiões do país, por ser o único diurno que a população contava.

Atualmente, os quatro voos que chegam e saem do estado são operados durante a madrugada.

Com o novo voo garantido pelo governador Gladson Cameli, o Acre ganha mais 298 assentos diários.

“Sou um incansável defensor da bandeira do transporte aéreo para o Acre. Não podemos aceitar voos somente pela madrugada, também queremos a mesma comodidade dos passageiros dos outros estados. Agradeço o empenho da Gol por se sensibilizar e atender o nosso pedido”, argumentou Cameli.

O Governador Gladson Cameli ressaltou também o empenho dos parlamentares acreanos, tanto a nível estadual quanto federal para que as negociações com a empresa Gol chegassem a uma solução positiva para a população do estado. (Com informações de Davi Casseb, em Brasília)

Texto: Wesley Moraes/Secom Fotos: Secom

