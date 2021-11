Gladson Cameli lança Portal de Monitoramento do Plano de Governo e destaca avanços da gestão

Em mais uma grandiosa demonstração de transparência e compromisso com a população acreana, o governador Gladson Cameli lançou, nesta segunda-feira, 29, o Portal de Monitoramento do Plano de Governo. Na plataforma virtual, o cidadão acompanhará o andamento e execução de todas as propostas apresentadas pela atual administração estadual durante o pleito eleitoral de 2018.

Desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com os demais órgãos do Estado, a ferramenta identificou 158 metas a serem cumpridas entre os anos de 2019 e 2022. Deste montante, 72 promessas já se concretizaram, outras 62 estão em andamento e apenas 24 ainda não foram iniciadas. “Do total, já temos 85% do Plano de Governo concluído ou prestes a ser finalizado”, observou o titular da pasta, Ricardo Brandão.

Promover educação pública de qualidade, fomentar a produção rural e o agronegócio, ampliar a assistência em saúde, oferecer segurança à população, cuidar do meio ambiente, valorizar o servidor público estadual, melhorar a infraestrutura viária e a mobilidade urbana, além assegurar uma administração transparente, eficiente e participativa estão entre as principais propostas firmadas no Plano de Governo vigente.

Para ter acesso, basta acessar o endereço eletrônico http://seplag.ac.gov.br/gestao-governamental/plano-de-governo/. Com linguagem e layout de fácil entendimento do público, o espaço também disponibiliza, detalhadamente, todos os projetos com seus respectivos eixos temáticos, prazos de início e conclusão, situação atual, valores, órgão público responsável pela execução, entre outras informações.

“Temos desafios, mas os avanços foram imensos nos últimos três anos”, avalia governador

Durante o lançamento, que contou com a presença de vários secretários e membros da equipe governamental, Gladson Cameli teve a oportunidade de avaliar sua gestão, que está prestes a completar três anos. Segundo o chefe de Estado, a pandemia de Covid-19 forçou um novo planejamento de ações estratégicas e exigiu esforço concentrado do governo para salvaguardar vidas.

“Quem poderia imaginar que o mundo enfrentaria uma pandemia como essa! Desde o primeiro momento, priorizamos a vida das pessoas e eu tenho certeza que esta foi a nossa melhor escolha. Apesar de termos que mudar nossos projetos, posso dizer que temos desafios, mas os avanços foram imensos nos últimos três anos”, destacou.

Gladson pediu, mais uma vez, à população que se imunize. Mesmo com o empenho do governo para assegurar vacina para todos, os números ainda são insatisfatórios e preocupam para a possibilidade de uma nova onda da doença. Para evitar o aumento no número de casos e óbitos em decorrência do coronavírus, Cameli confirmou a adoção da exigência do passaporte sanitário por parte do governo do Acre.

“Diante de tudo que estamos vendo acompanhando, decidimos implementar o passaporte para estimular a vacinação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas se conscientizem do risco que estão tendo e colocando em risco outras pessoas”, afirmou.

Governo investirá mais de R$ 300 milhões em obras de infraestrutura

Neste mês de dezembro, o governo do Estado lançará dois importantes editais de licitação para a melhoria da infraestrutura da capital. Um deles contempla a construção do viaduto no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas. Já o outro, trata-se da Orla do Quinze, que mudará o conceito urbanístico da região.

“No viaduto, serão investidos R$ 19 milhões, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick. Na Orla do Quinze, o recurso de R$ 17 milhões está assegurado pela deputada federal Vanda Milani. Nossa previsão é a abertura de licitação seja divulgada no Diário Oficial até o próximo dia 15 de dezembro”, explicou Cirleudo Alencar, secretário de Infraestrutura.

Somando-se a esses investimentos, um audacioso pacote de obras públicas será implementado pelo governo do Estado nos primeiros meses de 2022. “Serão 49 obras financiadas com recursos federais, que vão de Assis Brasil a Mâncio Lima, e movimentarão cerca de R$ 300 milhões”, enfatizou o gestor da Seinfra.

