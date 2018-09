*Site destaca propostas do candidato ao governo do Acre pela coligação Mudança e Competência

Entrou no ar nesta terça-feira (18), o site oficial do candidato a governador do Acre, Gladson Cameli, pela coligação Mudança e Competência.

No espaço virtual é possível os eleitores conhecerem melhor aquele que, caso seja eleito, futuramente vai os representar e as propostas contidas no Plano de Governo. O endereço eletrônico permite aos leitores acompanharem as notícias envolvendo os candidatos e suas andanças pela capital e interior do estado.

“A internet representa uma alternativa no acesso à informação. Através dela, nós estamos podendo nos conectar diretamente com os cidadãos, sem intermediário, seja pelo Facebook, pelo Instagram e agora pelo nosso site”, disse Gladson.

No site do candidato a governador do Acre é possível assistir aos programas eleitorais, ter acesso a fotos tiradas com os eleitores e aos jingles de campanha, por exemplo. Ele também faz menção a trajetória política iniciada como deputado federal e a atuação como senador da República, através da biografia do candidato.

Os interessados em conhecer a página do candidato a governador basta acessar o endereço hhttp://gladsoncameli.com.br/campanha2018

Comentários