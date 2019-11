Governador tratará do assunto com o ministro da Economia nesta quarta-feira; Gladson Cameli também participará de reunião com o ministro do Meio Ambiente abordando combate à queimadas e desmatamentos

O governador Gladson Cameli reúne-se nesta quarta-feira, 20, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a renegociação das dívidas do Estado. A reunião está marcada para às 17h30. O objetivo do governador é conseguir com que esse processo comece ainda este ano.

Conforme a Secretaria de Fazenda, essas dívidas foram registradas no governo anterior e superam R$ 3 bilhões. O governo já tinha decisão favorável da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e vinha negociando a venda de parte desse valor para uma instituição financeira. Mas recentemente foi informado de que o processo ficaria para o próximo ano.

“O Acre e o povo acreano têm muitas necessidades e dependem urgentemente dessa renegociação, pois isso permitirá que tenhamos fôlego para proceder os pagamentos e possamos investir em áreas essenciais como saúde e segurança. Esse é o apelo que vamos fazer ao ministro”, explicou o governador.

Meio ambiente

Antes do encontro com Paulo Guedes, na quarta-feira, Gladson Cameli participará de reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O encontro está marcado para às 11 horas. Na pauta estará o combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. A previsão é a de que o ministro, que solicitou reunião com governadores da Amazônia Legal, apresente um plano de ação neste sentido.

